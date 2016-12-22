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Gaspçılara direnen Suriyeli silahla yaralandı

- Adana'da para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 zanlıya direnen Suriye uyruklu tabancayla bacağından vuruldu

Gaspçılara direnen Suriyeli silahla yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 kişiye direnen Suriyeli, tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde yürüyen Suriyeli Mehmet Hamud'un (27) yolu, ellerinde pompalı tüfek ve tabanca olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından kesildi.

Hamud'un cebindeki para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan zanlılar, bu sırada direnç gösteren Suriyeliyi bacağına tabancayla ateş ederek yaraladı.

Zanlılar, Hamud'un para ve cep telefonunu alarak kaçtı.

Yaralanan Hamud, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ve civarında inceleme yapan polis ekipleri zanlıları arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaGaspSuriyeli
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