Gastroköy hayata geçiyor

Talip Bayram'ın haberine göre, Sarıyer Bahçeköy de yaklaşık yüz dönüm arazide gerçekleşecek bu önemli organizasyon Türsab (Türkiye Seyahat acenteleri Birliği) ile entegre çalışacak.İstanbul’daki 2500 acente yanısıra Türkiye genelindeki 12.000 seyahat acentesi için de pazarlanacak önemli bir gelir kaynağı.Bu köyde Anadolu’nun 7 bölgesi mutfak kültürü GTD temsilcileri önderliğinde yerinde görsel Showlar ile tanıtım ve satış şeklinde tanıtılıyor olacak.Anadolu’daki otantik kıyafetler ile ve orijinal ürünlerin sunulacağı noktalar doğaya zarar vermeden ahşap konstrüksiyon ile koordine edildi.Amerika’dan ödüllü mimarlık firmasının da koordinasyonunda ülkemizin değerleri tanıtılıyor olacak .Bu projede Dünya Mutfaklarına ve Kültürüne de yer verilecek.İlk etapta:Hint-Nepal-Özbekistan-İtalya-Fransa-Avusturya-Belçika-Amerika –Rusya gibi ülkelerin de Mutfak kültürlerine kolayca erişilebilinecek.Gastronomi Turizmi Derneği başkanı Gürkan Boztepe ülkemiz ve İstanbul için fark getirmeye devam edeceklerini belirtti.