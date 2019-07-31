Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, UNESCO’nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.



Güneydoğu’nun ve Mezopotamya’nın dünyaya açılan penceresi olan Gaziantep, gastronomisini dünyaya GastroAntep Festivali ile tanıtmayı sürdürüyor. GaziantepBüyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile işbirliği içinde, sürdürülebilir bir stratejiyle geliştirilen GastroAntep Uluslararası GaziantepGastronomi Festivali’nin ikincisi bu yıl 12 - 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi mutfaklarından biri olan ve Türkiye mutfağında özel bir yeri olan Gaziantep’in bu festival ile geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürü ile dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması hedefleniyor. GastroAntep Festivali bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın kurumsal sponsorluğunda meraklılarıyla buluşuyor.







Gastronomi dünyası Gaziantep’te bir araya geliyor



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül,Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) desteğiyle gerçekleştirilecek festivalin tanıtımı için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül katılım gösterdi.



Toplantıda verilen bilgiye göre, uluslararası düzeyde yeme içme sektörünün ileri gelenlerine ve ziyaretçilerine unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatılması hedefleniyor. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, yine dünyaca ünlü pasta şefleri, UNESCO Gastronomi Şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Aynı zamanda festivalde, Dünya UNESCO Gastronomi Şehirlerinin Gaziantep‘in yöresel ürünleriyle düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra festival kapsamında Gaziantep sokak yemeklerinden gıda ürünlerine kadar tohum, tarım, hasat konularında uzman konuşmacıların yer alacağı seminerler gerçekleştirilecek.



Michelin yıldızlı şefler Gaziantep’in ürünlerini kullanacak



Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak. Michelin yıldızlı şefler tümüyle yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek. Dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması ‘Local Chef’ GastroAntep Festivali kapsamında gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı bölgelerinden şeflerine ve üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencilerine yönelik yarışmalar yapılacak. Böylece GastroAntep Festivali, Gaziantep’in gastronomi kültürünün yanı sıra yörenin tarımsal gıda ürünlerinin dünyaya açıldığı bir platform olma özelliği de taşıyacak. Ayrıca GastroAntep Festivali ile Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkânı da sağlanacak.



Şahin: “Festival, global vizyonumuz için önemli bir adım”



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2018 yılında ilki gerçekleşen ‘GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne 250 binden fazla ziyaretçinin geldiğini, dünyaca ünlü ve Michelin yıldızlı şeflerin, 116 şehir içerisinde gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep’in mutfağını yorumladığını hatırlatarak, şunları söyledi:



“Gaziantep, zengin tarihi ve mimari güzelliklerinin yanı sıra Anadolu’ya özgü misafirperverliğini bir kez daha uluslararası bir platform olarak kurguladığımız bu festivalde gözler önüne serecek. Yerli ve yabancı tüm konuklarımız, festival boyunca kendine has Gaziantep kültürünü deneyimleme fırsatı bulacaklar.”



Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerin yaşamlarından süzülüp gelen zengin kültürel mirasımız olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi: “Gaziantep mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) dahil olmasının ardından hayata geçirdiğimiz GastroAntep Festivali ile şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz GastroAntep Festivali ile global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız.”





“Tarihiyle, Sanatıyla, Doğasıyla, Lezzetleriyle 4 Mevsim Gaziantep”



Gaziantep’in sadece mutfağıyla değil zengin kültürel mirasıyla da eşsiz bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu kent, Zeugma ve Yesemek gibi iki UNESCO Dünya Mirası Listesi Adaylığına sahiptir ve İpek Yolu üzerinde bulunduğu için çok gelişmiştir. Dülük antik kenti ve Karkamış antik kenti ile de şehrin konumunun önemi anlaşılabilmektedir. Karkamış antik kentinin kazı çalışmaları kapsamında oluşturulacak olan Karkamış Arkeopark’ın bir bölümü düzenlenen törenle açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm Dünya’ya gösterecek. Kazıların sonunda yapılması planlanan Karkamış Arkeopark, Hitit İmparatorluğu ve Demir Çağı dönemine ışık tutacak. Yani biz diyoruz ki 4 Mevsim Gaziantep… Lezzetiyle Gaziantep, sanatıyla Gaziantep, tarihiyle Gaziantep, doğasıyla Gaziantep. Gaziantep dünden bugüne gastronomi şehri olmadı. Bizim topraklarımızda Hititlerden bugüne devam eden bir tarihle birlikte gastronomi kültürü de gelişti, kök saldı. Yalnızca Gaziantep’in değil, Fırat bölgesindeki diğer illerin de mutfak kültürünün oldukça gelişmiş olduğunu göz önünde bulundurarak Türkiye’nin kolaylıkla gastronomi gelirleriyle kalkınma modelini hayata geçirebilecek bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.”



En büyük şanslarının festivalin halk tarafından benimsenmesi olduğunun altını çizen Şahin, tarihe, kültüre, sanata ve gastronomiye gönül veren herkesi GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne davet etti.



Gaziantep Gastronomi çalışmaları… Örnek bir kent dayanışması



Gaziantep’in zengin gastronomi kültürü için yapılan çalışmalar, GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali ile dünyaya tanıtılmasından ibaret değil. Festivalin, uluslararası nitelikte gerçek bir organizasyon olabilmesinin arkasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin gerek öncülük ettiği gerekse destek verdiği, Valiliği, işadamı meslek örgütleri, üniversitesi, STK’ları ile örnek bir güç birliği ve dayanışma sergilenerek yapılan ciddi bilimsel ve kurumsal çalışmalar var. Gaziantep, kurumların ve halkın ortak çalışmasıyla ekonomiye ve turizme de katkıda bulunacak, vitrininde GastroAntep Festivali’nin bulunduğu büyük bir başarı hikâyesi yazıyor.



291 Gaziantep yemeği tescillendi



Öncelikle Gaziantep’te bulunan 500’e yakın yemek çeşidinin 291’i tescil edildi. Gaziantepile özdeşleşen tüm yemeklerin tescil edilme çalışmaları da bir yandan sürdürülüyor. Gaziantep mutfak kültürünü araştırarak yemeklerin tespit ve tescillerini GaziantepÜniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) ve Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Merkezi’nde (GASMEK) yer alan “Gaziantep Mutfak Kültürü” ile ilgili eğitimleri ile üniversitenin yürüttüğü bilimsel çalışmalara destek sağlıyor. Bu merkezler bilginin dağılması, yaygınlaşması ve Gaziantep yemek kültürünün yeni nesillere aktarılması çalışmalarında itici güç konumunda bulunuyor. Gaziantep’te ayrıca Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi ile bu kültürün tarihi değerleri de sergileniyor ve yeni nesillere aktarılıyor.



Kent içinde yemek kültürünün özgünlüğüyle korunması konusunda çalışan diğer etkin kurum ise Gaziantep Ticaret Odası. Gaziantep’te mutfak kültürü ve yemeklerin, içeceklerin yaşatılması ile ilgili faaliyet gösteren bu ana kurumlar yanında güçlü STK’lar da bulunuyor. Gaziantep Ticaret Odası’nın yanı sıra, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsasıve Gaziantep Bakırcılar Odası da Gaziantep’te mutfak kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlere destek veriyor.



UNESCO’dan 23 ürüne coğrafi işaret



Gaziantep, UNESCO'nun aldığı kararla, 2015 yılında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmiş, 23 ürün tescillenmiş ve coğrafi işareti alınmıştı. Başta Antep Fıstığı, Antep Baklavası, Antep İşi, Antep Kutnu Kumaşı, Antep Bakır El İşlemeciliği, Gaziantep Sedef El İşlemeciliği, Antep Beyranı, Antep Yuvarlaması, Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep Lahmacunu, Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Bulguru, Antep Firiği, Antep Katmeri, Antep Köy Kahkesi, Antep Şiveydizi, Antep Peyniri, Antep Muskası gibi ürünler artık Gaziantep’e has bir özellik olarak tescillenmiş bulunuyor.



2018 yılında ilki gerçekleşen ‘GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne 250 binden fazla ziyaretçi geldi. Gaziantep, zengin tarihi ve mimari güzelliklerinin yanı sıra Anadolu’ya özgü misafirperverliğini bir kez daha uluslararası bir platform olarak kurgulanan bu festivalde gözler önüne serecek.



