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"Gastronomi kenti"nde kadınların kışlık telaşı başladı

- Dünyanın önemli mutfakları arasında yer alan, bu özelliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'te kadınlar, yazın lezzetlerini kışa taşımak için hummalı şekilde çalışıyor - Bir yandan çarşı pazardan aldıkları patlıcan, biber ve kabakları özenle oyup iplere dizdikten sonra balkonlarda kurumaya bırakan kadınlar, diğer yandan yemeklere tat veren biber salçasını hazırlıyor - Gaziantepli Bahçe: - "Burada çoğu kadın, ellerinden geldiği kadar salçalarını, kurutmalıklarını kendi yapar. Hazırları da artık satılıyor ama biz tercih etmiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Dünyanın önemli mutfakları arasında yer bulunan, bu özelliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'te kadınlar, yazın lezzetlerini kışa taşımak için hummalı bir hazırlık süreci yaşıyor.

Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep mutfağını yaşatan kadınlar, yaz sebzelerini, kentin vazgeçilmez yemek kültürü kurutmalık haline getiriyor.

Havalar soğumadan kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlayan kadınlar, ilk olarak pazarlardan çuvallarla aldıkları kente özgü patlıcan, kabak, biber ve tüylü acurları evlerine getiriyor.

Sebzeler, mutfak veya açık havada özel aletlerle özenle oyuluyor. Deneyim isteyen bu işlemin ardından pamuk ipliklere dizilen sebzeler, Gaziantep'in yakıcı sıcağında kurumaları için balkonlardaki çamaşırlıklara veya parmaklıklara asılıyor.

Sonbaharın başlangıcı olan bugünlerde, kentte hemen hemen her evin balkonunda kurutmalıklar görülüyor. En fazla 3-4 günde kuruyan sebzeler, kışın damakları tatlandırmak için hazır hale geliyor.

- Biber salçası olmazsa olmaz

Öte yandan, 500 çeşit kazan yemeğine sahip Gaziantep mutfağının olmazsa olmazı durumundaki biber salçası da kadınların mesailerinin önemli kısmını oluşturuyor.

Genellikle erkekler tarafından hal veya pazarlardan alınan acı ve tatlı biberleri yıkadıktan sonra tohumlarından ayıklayan kadınlar, bunları makinelerde çektirerek salça haline getiriyor.

Tepsilerde güneş altında bırakılıp, renginin güzel olması için 2-3 saatte bir karıştırılan salçanın, birkaç gün suyunun çekilmesi bekleniyor. Ardından tuzu eklenen salçalar, kavanozlara konularak yıl boyu kullanılmak üzere kilerlere veya dolaplara kaldırılıyor.

- Her evde kurutmalık yapılır

Gaziantepli Müjgan Bahçe, yaptığı açıklamada, havaların serinlemeye başlamasıyla yörede yaşayan kadınların işlerinin arttığını, kışlık hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Kış hazırlıklarının başında kurutmalıkların geldiğini anlatan Bahçe, "Gaziantep'in ünlü yemeklerinden biri kuru dolmalarıdır. Bunun için kırmızı ve yeşil biber, kabak, tüylü acur, patlıcan kuruturuz. Kurutmalıklardan yapılan dolmalar etli de olur zeytinyağlı da. Kurutmak için oyduğumuz patlıcanların içlerini de atmayız, değerlendiririz. Kurutulan patlıcan içlerinden de kışın 'mıcırık aşı' denilen bir yemek yaparız. Ayrı bir lezzeti olan kurutmalıklar hemen her evde yapılır." şeklinde konuştu.

Bahçe, bamya ve yeşil fasulyenin de kurutularak kış sofralarına taşındığını dile getirdi.

Kentte biber salçasının kadınlar tarafından binbir emekle hazırlandığını da kaydeden Bahçe, "Gaziantep'te çoğu kadın, ellerinden geldiği kadar salçalarını, kurutmalıklarını kendi yapar. Hazırları da artık satılıyor ama biz tercih etmiyoruz." dedi.

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