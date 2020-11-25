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Gastronomi Turizmi Kimliği masaya yatırılacak

Gazete Ekonomi Yazarı Turizm Bilim Uzmanı Nilüfer Yücedağ 03 Aralık 2020 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencileri ve Akademisyenleri ile buluşuyor.

Gastronomi Turizmi Kimliği masaya yatırılacak

Programda "Gastronomi Turizmi Kimliği" ile birlikte Turizm ve Seyahat hakkında tüm konular konuşulacak. Üniversitelerin düzenlediği turizm programları ve etkinliklerinin önemli olduğunu belirten Yücedağ Turizm Araştırma-Geliştirme ve hizmet inovasyonu konusunda öğrencilere bilgiler aktaracak.

Nilüfer Yücedağ Turizm İşletmeciliği (MA) ve Turizm Rehberliği (MA) bölümlerinde çift yüksek lisans yapmıştır. Turizm, Gastronomi Turizmi ve Destinasyon Geliştirme Alanlarında uluslararası kitap yazarlığı ve bilimsel yayınları bulunmaktadır. Türkiye'de Turizm alanında Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon birimleri kurucularından olup,  turizm türlerinin geliştirilmesi ve hizmet inovasyonu ile Yeşil Ekonomi konularında  çalışmalar yapmaktadır. 

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Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Turizmi KimliğiNilüfer Yücedağ
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