Gastronomi turizmine “değer katanlar” buluştu Aşçısından akademisyenine, tadımcısından gurmesine, işletmecisinden profesyonel yöneticisine, yazarından gazetecisine gastronomi turizmine gönül vermiş, ter akıtmış, değer katmış herkesi kucaklayan GTD’nin 2019’a Merhaba Gecesi, özel teması, sürprizleri, lezzetli mönüsü ve sunumlarıyla tadı damakta, kokusu genizde kalan bir gece oldu.

Geçtiğimiz akşam GTD tarafından Elit World İstanbul’da gerçekleştirilen 2019’a Merhaba Gastronomi Yılı Gecesi’ne farklı kent ve yörelerden beklenenin ötesinde ilgi ve katılım oldu.

Aşçısından akademisyenine, tadımcısından gurmesine, işletmecisinden profesyonel yöneticisine, yazarından gazetecisine gastronomi turizmine gönül vermiş, ter akıtmış, değer katmış hemen herkesi kucaklayan TATLAR ve KOKULAR temalı gece, geçmiş yılın yorgunluğunu bir parça da olsa unutturmak, gelecek yıl için moral verip dostlukları pekiştirmek amacıyla özel olarak tasarlandı.

Gastronomi turizmini hem Türkiye’de hem de ülke sınırları dışında tanıtmak amacıyla en yaygın temsilci ağına sahip olduklarına dikkat çeken GTD Başkanı Gürkan Boztepe, 2019’da hedeflerinin daha da yükseldiğini dile getirdi. Boztepe, gerek TÜRSAB gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı düzeyindeki ilişki ve işbirliklerinin giderek ülke sınırlarını aşan, devletler düzeyinde resmi anlaşmalar yapan tek sivil organizasyon konumuna geldiklerini belirtti ve “Bu hedeflere ulaşmak için bize ve sektöre gönül vermiş herkesi GTD olarak kucaklamak istedik. Çünkü hedeflerimize, güçlerimizi konsolide ederek ulaşabileceğimizin farkına varacağımız bir 2019 var önümüzde” dedi.

Renkli ve hoş sürprizleri ile de hatırlarda yer edecek gecede, “Gastronomi Turizmine Değer Katanlar” da unutulmadı ve her birine katkılarından dolayı tek tek teşekkür edildi. Teşekkür plaketi sunulan isimler; Cüneyt Asan – Günaydın Et, Mehmet Yalçınkaya, Tamer Köseoğlu – DEN DEN YATÇILIK, Sedat Bornovalı – İstanbul Rehberler Odası, Ebru Nurluoğlu – AİP Vakfı, Tansu Demir – Garibaldi, İstanbul Valiliği, İ.B.B. Turizm Müdürlüğü, Yalçın Manav – TAŞFED, Osman Ayık – TÜROFED, Elite World Hotels, Nuri Develi – Develi Et, İhsan Koçulu, Dilek Koç – Where Dergisi, Firuz Bağlıkaya – TÜRSAB, Bülent Akarcalı, Mehmet Ersoy – Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dr. Mustafa Aydın, Nadir Güllü – Karaköy Güllüoğlu, Cem Kınay, Erkan Ataman – Ciner Holding, Bedriye Berber Engin - Özel Ödül

Sektöre emek ve değer katan seçkin konukları ve GTD üyeleri için özel olarak tasarlanan yeni yıl yemeğinin tematik kısmında “Kokuların tatlar üzerindeki etkileri” anlatıldı. Kış aylarını hafızamızda en iyi canlandıran Tarçın, Karanfil, Defne, Vanilya, Kişniş gibi baharat kokularıyla birlikte, Selçuklu ve Osmanlı kültüründe Saray’da pişirilen yemeklerdeki kokulardan Saray kadınlarının ve padişahların tercih ettiği kokular ve anlamları hakkında bilgiler verildi. Kişiye özel koku seçiminin püf noktalarından yılbaşında parfüm hediye almanın inceliklerine kadar uzanan uygulamalar gerçekleştirildi.