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Gauck-Rudev görüşmesi

- Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: "Avrupa dış sınırlarını koruyamazsa sığınmacı akının üstesinden gelmesi zor olacak"

Gauck-Rudev görüşmesi

BERLİN (AA) – Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Avrupa’nın dış sınırlarını koruyamadığında sığınmacı akınının üstesinden gelmesinin zor olacağını söyledi.

Gauck, başkent Berlin'de Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını koruma konusunda aktif olmasını önemli bulduğunu belirten Gauck, "Avrupa dış sınırlarını koruyamazsa sığınmacı akının üstesinden gelmesi zor olacak." dedi.

Bundan dolayı dış sınırlarının korunmasının Avrupa’nın izleyeceği gerekli stratejilerden biri olduğunu vurgulayan Gauck, çok sayıda sığınmacının Akdeniz’de hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İnsan kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinden daha fazla para kazanıldığına dikkati çeken Gauck, insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gauck, Libya'da ve diğer kuzey Afrika ülkelerinde daha iyi insani şartların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Avrupa’da kriz yaşandığına işaret eden Gauck, insanlara Avrupa projesinin öneminin daha fazla anlatılmasını istedi.

Almanya’da AB’yi eleştirenlerin bulunduğunu ve bunların gelecek genel seçimlerde Federal Meclise girebileceğini belirten Gauck, ancak halkın büyük çoğunluğunun AB'ye olumlu baktığını ifade etti.

Gauck, bu dönemde Avrupa'nın birliktelik göstermesinin daha önce hiç olmadığı kadar önemli olduğunu söyledi. Joachim Gauck, Almanya’nın Bulgaristan’ı reform yapma konusunda desteklediğini bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de, AB'ye üye ülkelerden AB'nin dış sınırlarının korunması konusunda daha fazla destek istedi.

AB'de serbest dolaşımı öngören Schengen bölgesine dahil olmak istediklerine aktaran Radev, bunun için Bulgaristan’ın tüm teknik koşulları yerine getirdiğini ve dış sınırları Schengen kriterlerine göre koruduğunu da kanıtladığını kaydetti.



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Anahtar Kelimeler:
BerlinAlmanya Cumhurbaşkanı GauckBulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev
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