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Gaz pedalı takılan otobüs park halindeki araçlara çarptı

- Şanlıurfa'da gaz pedalı takılı kalan otobüs, önünde park halindeki araçlara çarparak durabildi - Bu sırada sürüklenen araçlardan biri iş yerine girdi, diğer araçlar ise kaldırımdaki elektrik panosu ve otobüs durağına çarptı

Gaz pedalı takılan otobüs park halindeki araçlara çarptı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gaz pedalı takılı kalan belediye otobüsünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında, 9 araç ve bir iş yerinde hasar oluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AG 968 plakalı otobüs, Cumhuriyet Caddesi'ndeki durakta yolcuları indirdikten sonra hareket etti.

Bu sırada gaz pedalı takılı kalan otobüs, önünde park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri iş yerine girdi, diğer araçlar ise kaldırımdaki elektrik panosu ve otobüs durağına çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede önlem aldı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otobüs ile hasar oluşan 9 araç olay yerinden kaldırıldı.

İş yerine hafif ticari araç giren esnaf Mehmet Karabulut müşterisiyle ilgilendiği sırada kazanın meydana geldiği ifade ederek, kazada kimseye bir şey olmamasına sevindiklerini söyledi.

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Abdullah DemirŞanlıurfa Büyükşehir BelediyesiTrafik KazasıYolcu Otobüsü
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