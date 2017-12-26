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Gazdan etkilenen askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olması

- Ağrı'da, bir cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen ve 21 gündür tedavi gördüğü Erzurum'daki hastanede şehit olan askerin cenazesi memleketi Van'a gönderildi

Gazdan etkilenen askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olması

ERZURUM (AA) - Ağrı'da, bir cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen ve 21 gündür tedavi gördüğü Erzurum'daki hastanede şehit olan er İdris Gülek'in cenazesi, memleketi Van'a gönderildi.

Şehit Er Gülek'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, hayatını kaybettiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) morgundan alınarak tören için Jandarma Bölge Komutanlığına getirilip katafalka konuldu.

Burada düzenlenen törende şehit Gülek için dualar edildi.

Askeri tören mangasınca omuzlarda taşınan şehidin naaşı, askeri helikoptere konuldu ve toprağa verilmek üzere memleketi Van'a uğurlandı.

Basına kapalı yapılan törene, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

- Olay

Ağrı M Tipi Cezaevinde 22 gün önce, cezaevinde su ihtiyacının karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen 45'i asker ile aralarında polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan er Güleç ile bir uzman çavuş, BEAH'a sevk edilmişti.

Söz konusu gaz sızıntısının ardından Erzurum İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer uzmanı 5 kişilik ekip, cezaevinde benzer bir olumsuzluk yaşanmaması için ölçümler ve incelemeler yapmıştı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatmıştı.

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