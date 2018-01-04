Gazeteci Aydemir

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle yargılanan ve son güncellenen "ByLock" listesinden adı çıkartılan gazeteci Ömer Faruk Aydemir, beraat etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Aydemir ve avukatı Fatih Uzun katıldı.

Duruşmada dosyaya gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, Aydemir'de, FETÖ mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen "Morbeyin" gibi uygulama sunucularına yönlendirme sonucu ByLock IP'sinin gözüktüğünün tespit edildiğini söyledi.

Aydemir'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada hazırlanan listede yer aldığını belirten Mahkeme Başkanı, sanığın bu nedenle tahliye edildiğini kaydetti.

Daha sonra savunma yapan Aydemir, 20 yıl İhlas Haber Ajansı'nda çalıştığını belirterek, FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, bölgede çalışan muhabirlerin bir hareketlilik olduğunu bildirmesi üzerine hemen çalıştığı kuruma giderek görevinin başına geçtiğini anlatan Aydemir, "15 Temmuz gecesi, muhabirimizin Boğaziçi Köprüsü'nde askerlerin teslim olma anını bizzat ben servis ettim. Bu görüntülerin darbenin bastırılmasında etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sanık savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Aydemir’in beraatine karar verilmesini ve sanıktan ele geçen dijital materyallerin incelenmesinin ardından iadesini istedi.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Aydemir’in beraatine hükmetti.

- Olayın geçmişi

Eski İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstiharat Şefi Ömer Faruk Aydemir, "ByLock" kullandığı gerekçesiyle 16 Ağustos 2017'de tutuklanmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Aydemir, güncellenen "ByLock" listesinde ismi yer almadığı gerekçesiyle 28 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.