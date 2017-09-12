Gazeteci Demirel'in katil zanlısı damadı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kızının evinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı oluğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan damadı Cemil Yavuz Karanfil, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Demirel'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanıp İstanbul'a getirilen Karanfil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Karanfil'in emniyette ifadesi alınmadığı işlemlerinin yapıldığı ve bu sürede ağlayarak "pişman" olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Karanfil'in firarda olduğu dönemde yakalamak için broşür hazırlayarak kaçma ihtimali bulunan illerde arama yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin üzerinde Karanfil'in fotoğrafının yer aldığı broşürleri esnafa gösterdikleri, şüpheliyi görme halinde kendilerine haber verilmesini istedikleri görülüyor.

İzmir'de motosikletiyle ele geçirilen zanlının üzerinden 5 bin 700 lira ve başkasının adına alınmış GSM hattı çıkarken, ev kiralamak için İzmir'e 1-2 gün önce geldiği ve kapora verdiği öğrenildi.

- Olay

İstanbul Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'a giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmış, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini yaralamıştı. Karanfil, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.