Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı

- Heper'in cenazesi, Milliyet gazetesi önünde düzenlenen törenden sonra Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi - Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Belovacıklı: - "53 yıl boyunca hayatının en önemli noktası Milliyet oldu. Milliyet'in ilkelerine sahip çıkmak, onun için birinci öncelikti. Bugün geride bıraktığı en önemli miras da bu zaten"

Gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Doğan Heper, son yolculuğuna uğurlandı.

Heper için 53 yıl görev yaptığı Milliyet gazetesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Heper'in eşi İffet Heper, kızları Başak Heper Kızıldemir ile Demet Heper'in yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Heper'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konuşmakta zorlanan Belovacıklı, "53 yıl boyunca hayatının en önemli noktası Milliyet oldu. Milliyet'in ilkelerine sahip çıkmak, onun için birinci öncelikti. Bugün geride bıraktığı en önemli miras da bu zaten. Bu mirası gençler olarak siz devam ettireceksiniz. Hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Doğan Heper'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Heper'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Doğan Heper kimdir?

Doğan Heper, 1937'de İstanbul Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Heper, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi.

Heper, 1964'te Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet'te Abdi İpekçi'den sonra uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, Milliyet'te muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Milliyet'te toplam 53 yıl görev yapan Heper, Doğan Medya Grubu Yayın Konseyi Üyeliği görevini de üstlendi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünde ve İletişim Fakültesinde ders veren Doğan Heper, gazetecilik yaşamını 3 yıl önce kaleme aldığı "Milliyet'le 50 yıl" kitabında topladı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Afet Yolal CamiiDoğan HeperMete BelovacıklıMilliyet GazetesiMilliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete BelovacıklıZincirlikuyu Mezarlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5