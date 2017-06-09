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Gazeteci Doğan Heper vefat etti

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Doğan Heper, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, sürekli basın kartı sahibi, Milliyet gazetesi yazarı Doğan Heper'ın, tedavi...

Gazeteci Doğan Heper vefat etti

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Doğan Heper, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, sürekli basın kartı sahibi, Milliyet gazetesi yazarı Doğan Heper'ın, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Üyemiz usta gazeteci-yazar Doğan Heper'i kaybettik. Milliyet gazetesinde 53 yıl görev yapan değerli meslektaşımız Doğan Heper'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Doğan Heper'i hiç unutmayacağız." denildi.

- Doğan Heper kimdir?

Doğan Heper, 1937'de İstanbul Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Heper, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.

Heper, 1964'te Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet'te Abdi İpekçi'den sonra uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, Milliyet'te muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Milliyet'te toplam 53 yıl görev yapan Heper, Doğan Medya Grubu Yayın Konseyi Üyeliği görevini de üstlendi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde ve İletişim Fakültesi'nde ders veren Doğan Heper, gazetecilik yaşamını 3 yıl önce kaleme aldığı "Milliyet'le 50 yıl" kitabında topladı.

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