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Gazeteci Erdoğan Tokmakçıoğlu vefat etti

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, yazar, şair, basın şeref kartı sahibi Erdoğan Tokmakçıoğlu (83) vefat etti.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı.Mesajda,...

Gazeteci Erdoğan Tokmakçıoğlu vefat etti

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, yazar, şair, basın şeref kartı sahibi Erdoğan Tokmakçıoğlu (83) vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "Değerli meslektaşımız Erdoğan Tokmakçıoğlu'nu kaybettik. Gazeteci, yazar, şair kimliği ile uzun yıllar başarıyla hizmet veren Erdoğan Tokmakçıoğlu'nu hiç unutmayacağız. Tokmakçıoğlu'nun ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan Tokmakçıoğlu, yarın Levent Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan TokmakçıoğluIstanbulTGC
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