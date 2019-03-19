Gazeteci Gülden Aydın hayatını kaybetti

Araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, yakalandığı pankreas kanserine yenik düştü.



İsmail Saymaz, Aydın’ın vefat haberini, “Gülden, ömrünün sonuna dek muhabir heyecanıyla yaşadı.



Çocuk yaşta evlendirilen kızlar için verdiği mücadele her takdirin üstündedir. Örnek bir gazeteci, iyi bir anneydi. Mekanı cennet olsun.” şeklinde duyurdu.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi olan Aydın çok sayıda ödülün sahibiydi.