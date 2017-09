Gazeteci Kaptan için THY'de emeklilik töreni yapıldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda 40 yıldır gazetecilik yapan Faik Kaptan'ın emekli olması dolayısıyla Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Merkezinde kutlama töreni yapıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile havalimanında görev yapan basın mensuplarının katıldığı törende pasta kesildi.

Aycı, burada yaptığı konuşmada, her sektörde olduğu gibi sivil havacılıkta da pek bilinmeyen ve görünmeyen kahramanlar olduğunu söyledi.

Bu kişilerin her zaman görev yerinde işlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade eden Aycı, "Bir yerde kanat çırpan bir kelebek dünyanın başka bir tarafında bir fırtınaya sebep olabilir. O yüzden siz neyin, hangi manada, ne kadar değerli olduğunu, ne katkı yaptığını, onların isimlerini duymadığınızda bazen unutur gibi olursunuz." dedi.

Havalimanı muhabirleriyle THY'deki görevine başladığında tanıştığını hatırlatan Aycı, her zaman sivil havacılığın yararı için yapılan gazetecilik faaliyetlerine tanık olduğunu söyledi.

Ekibin içinde Faik Kaptan'ın bir duayen olarak ayrı bir yerinin olduğunu dile getiren Aycı, şöyle devam etti:

"Sizlere olan sevgimiz, saygımız, mesai arkadaşlığımız ve hukukumuz var. Bu nedenle her ortamda isminizi zikretmeden anmadan geçemiyorum. 7 gün, 24 saat görev yapıyorsunuz. Her ortamda ve her zaman sivil havacılığın yaşadıklarını öyle güzel bir gözle anlatıyorsunuz. Ona sanatınızı, hünerinizi katıyorsunuz ki bu, bizi de insanların gözünde başka yerlere çıkartıyor, oturtuyor. Faik Kaptan, 40 yıldır bu katkıyı veren, bu sektörün nerelerden nerelere geldiğini iyi bilen bir basın mensubu. Basın mensubu olarak da görevini layıkıyla, başarıyla, şerefle, onurla yerine getirebilmiş bir insan."

Gazeteci Kaptan ise uzun yıllar farklı gazetelerde çalıştığını, ilk kez böyle bir onuru yaşadığını söyledi.

Kaptan, Aycı'nın kendisini uçuş eğitim merkezinin açılışında sahneye davet ederek, emekliliğini kutlamasından dolayı teşekkürlerini ileterek, "İnşallah genç arkadaşlarımız da emekli olacakları zaman benim gibi uğurlanırlar." dedi.

Konuşmaların ardından Aycı, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile Kaptan, emeklilik pastasını beraber kesti.