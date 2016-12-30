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Gazeteci Şık hakkındaki soruşturma

- Gözaltına alınan Ahmet Şık, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Gazeteci Şık hakkındaki soruşturma

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Ahmet Şık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen Ahmet Şık'ın savcılık işlemleri sona erdi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Şık hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibarıyla PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğu öne sürülerek, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

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Gazeteci Şık Hakkındaki Soruşturma
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