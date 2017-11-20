Gazeteci Tarakçı silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Ali Tarakçı, trafikte tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.
Esenyurt Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1993. Cadde'de, çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle seyir halindeki Tarakçı, arkasından gelen başka bir aracın şoförüyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Tarakçı'ya silahla ateş etti.
Bacağından yaralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobiliyle kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.