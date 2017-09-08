Gazeteciler habere pedal basacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gazeteciler Birliğince gazetecilere "Habere Pedal Çevir" temasıyla 100 bisiklet dağıtıldı.

Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya'nın ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Büyük uğraşlar neticesinde bu organizasyonu Sakarya'ya kazandırdıklarını belirten Toçoğlu, "İnşallah bu konuda önümüzdeki günlerde ciddi bir müjdeyi sizlerle paylaşacağız. Şehrimiz her anlamda bisiklet kullanımına uygun. Ancak bu alışkanlığı halkımıza kazandırmamız lazım. Bu ortak organizasyonla önce basın mensuplarından işe başladık. Onlara bisiklet veriyoruz ki haberlere daha hızlı ulaşabilsinler. Gazetecilerimiz bisiklet kullanımının şehrimizde yaygınlaştırılmasına da fayda sağlayacaklardır. Güzel bir organizasyon ve düşünce olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe de birlik olarak farklı bir heyecan içerisinde olduklarını kaydetti.

Belediye meclis üyesi iken bisikletin yaygınlaştırılması için birkaç girişimde bulunduğunu fakat başarılı olamadığını kaydeden Aydıntepe, "Bisiklet sağlıklı bir vücuda doktorlardan ve ilaçlardan daha faydalı olabilir. Büyükşehir Belediye Başkanımızda eski bir sporcu ve spora değer veriyor. Bu projenin yanında olmaktan dolayı Gazeteciler Birliği olarak çok memnunuz. Şehrimizde bisikletin yaygınlaştırılması için önemli atılımlar yapılıyor. İnşallah bu proje diğer kurumlara da örnek olacaktır. İnşallah gazeteci arkadaşlarımız kazasız belasız kullanırlar. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından gazetecilere 100 bisiklet dağıtıldı.

Törene, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ile çok sayıda basın mensubu katıldı.