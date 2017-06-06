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Gazetecilerin 'darbe girişimi' soruşturması tamamlandı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Gazetecilerin 'darbe girişimi' soruşturması tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün medya yapılanması davasında 31 Mart'ta tahliyelerine karar verilmesinin ardından yürütülen "darbe girişimi'' soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve bir kısmı tutuklanan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Şüpheli Ali Akkuş haricinde diğer tüm şüphelilerin FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra bu soruşturma kapsamında tutuklandığı anımsatılan iddianamede, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri anlatılıyor.

İddianamede, bir kısım şüphelilerin FETÖ'nün talimatının ardından Bank Asya'da hesap açtığı veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, bir kısmının örgütün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu, yine şüphelilerin örgütün üst düzey isimleri ile telefonla iletişim kaydının bulunduğu belirtilerek, şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda örgüte destek çıktıkları ve bu konuda gerek örgütün yayın organlarına veya soruşturmaların yürütüldüğü adliye çevresinde toplandıkları anlatılıyor.

Başsavcılık hazırlanan iddianameyi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 29 sanığın yargılandığı dava ile birleştirme talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Mustafa Hatipoğlu, Murat Paksoy

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