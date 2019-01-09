"Gazetecilerin şartlarının iyileştirilmesi temel öncelik olmalı"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.

Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmesinin demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirilmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir. Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır."

Arslan, basın emekçilerinin gece gündüz demeden özverili bir şekilde görevlerini yerine getirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalı. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesindeki Medya-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum."