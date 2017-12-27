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"Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda AA'ya 6 ödül

- DAGC'nin düzenlediği yarışmada AA Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanları 6 birincilik kazandı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanları 6 birincilik ödülü kazandı.

DAGC'nin, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'daki ulusal ve yerel basın kuruluşlarında çalışan gazetecilere yönelik ve gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlediği yarışmada, jüri üyeleri iki gün süren çalışma sonucu 100'ün üzerinde eseri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda 11 dalda ödüle layık görülen gazeteciler belirlendi.

Yarışmada, AA muhabirlerinden Yunus Okur, haber dalındaki "Köy Çocuklarını Müzik ve Sporla Okullu Yaptı", Fahrettin Gök yaygın fotoğraf dalındaki "Demokrasi Nöbetleri", Hüseyin Demirci haber fotoğrafı dalındaki "Mehmetçik Kış Mesaisinde", Yakup Bakar haber görüntüsü dalındaki "Kazada Kaybolan Gözünü Aradı", Cüneyt Çelik yaygın haber dalındaki "FETÖ üyeleri önemli bilgileri ekmek arasına saklamış" adlı çalışmalarıyla birincilik, AA kameramanı Sagip Sezginer de yaşam görüntüsü kategorisindeki "Elektrik arızalarına atlı müdahale" çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde verilecek.

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