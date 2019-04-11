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Gazetecilikte iz bırakan duayenler unutulmadı

 Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde düzenlediği “Anma Buluşması” etkinliği ile ekonomi gazeteciliğinde iz bırakan duayen gazetecileri andı.

Gazetecilikte iz bırakan duayenler unutulmadı
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Reis Gıda’nın katkılarıyla düzenlenen “Anma Buluşması” etkinliğinde aramızdan ayrılan Türk basının önemli isimleri Nezih Demirkent, Bülent Yardımcı, Güngör Uras, Fasih İnal, Ali Gevgilili,  Namık Ahıska, Erdoğan Alkin, Esen Salihoğlu, Mehmet Yılmaz ve Seher Müşfide Aybek anıldı. Çok sayıda ekonomi gazetecisinin ilgi gösterdiği gecede duayen gazetecilerin aileleri de katıldı. Gecede Bülent Yardımcı’nın eşi Mine Yardımcı, Esen Salihoğlu’nun eşi Meral Gündoğdu ve oğlu Erdem Salihoğlu, Mehmet Yılmaz’ın eşi Gönül Bektaş Yılmaz ve oğulları da hazır bulundu. Gecede söz alan gazeteciler meslek büyükleri ile anılarını paylaştı ve duygusal anlar yaşandı. Gecede yapılan bir öneri ile “Anma buluşmaları”nın her yıl tekrarlanmasını karar verildi.

EGD yönetimi ortak bir tarih belirleyerek aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın anıldığı bu geceyi geleneksel hale getirecek. Gecede konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, “Arada unuttuğumuz isimler olabilir. Meslektaşlarımızdan liste konusunda yardım rica ediyoruz. Bu etkinliği her yıl tekrarlayalım. Geceye katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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Reis GıdaTürkiye Gazeteciler Cemiyeti LokaliEkonomi Gazetecileri DerneğiEGD
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