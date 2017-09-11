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Gaziantep bulguru lezzetini güneşten alıyor

- Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve sağlık açısından tüketilmesi önerilen bulgur, üretim aşamasında da adeta görsel bir şölen sunuyor - Gaziantep ve ilçelerindeki fabrikalarda büyük bir özen ve emekle işlendikten sonra usta ellerde lezzetli yemeklere dönüşen bulgur, eşsiz tadı ve rengini güneş altında kurutulmasından alıyor

Gaziantep bulguru lezzetini güneşten alıyor

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve son yıllarda sağlık açısından tüketilmesi önerilen bulgur, üretim aşamasında da adeta görsel bir şölen sunuyor.

Gaziantep ve ilçelerindeki fabrikalarda büyük bir özen ve emekle işlendikten sonra usta ellerde lezzetli yemeklere dönüşen bulgur, eşsiz tadı ve rengini güneş altında kurutulmasından alıyor.

Nizip ilçesindeki fabrikalarda büyük kazanlarda haşlanan buğdaylar traktörlerle serim alanlarına getirilerek, güneş altında kurumaya bırakılıyor. Bulgurlar, kurutma işlemi sırasında traktörlere takılan özel aletlerle belirli aralıklarla karıştırılırken ortaya ilginç desenler çıkıyor.

Nizip ilçesinde kurulu Özsarı Bulgur Yönetim Kurulu üyesi Hayri Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek besin değeri bulunan, sağlıklı ve doğal bir ürün olan bulgurun düşük fiyatından dolayı hemen her sofrada yer bulduğunu söyledi.

-İç pazarın vazgeçilmez ürünü

Bulgurun iç pazarda vazgeçilemez bir ürün olduğunu anlatan Sarı, özellikle dünyaca ünlü Gaziantep mutfağında 50'ye yakın yemek yapılan bulgurun ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirerek, kentin Türkiye'nin en önemli bulgur üretim merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Sarı, Gaziantep'te bulgurun güneşte serilerek kurutulduğuna, bunun da ürüne eşsiz renk ve lezzet kattığına dikkati çekerek, "Kapalı sistem kurutma tesislerimiz de var ama hem güneş enerjisinden hem de güneşin kattığı lezzetten faydalanıyoruz. Yazın güneşini değerlendiriyoruz." dedi.

Bulgur kurutma alanlarının son yıllarda fotoğrafçıların ilgisini çektiğini ifade eden Sarı, şunları dile getirdi:

"Yılın belli dönemlerinde çok sayıda fotoğrafçıyı ağırlıyoruz. Gelip, açık alanda serili bulgurun kurutma işlemini çekiyorlar. Tesisimiz fotoğrafçılar için bir stüdyoya dönüştü diyebiliriz. Bu mevsimlerde haftada 1-2 ekip ziyaretimize geliyor. Türkiyenin tüm illerinden gelenler oluyor. İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, Van'dan gelen misafirlerimiz oldu."

Bulgur kurutma alanında görevli işçi Abdullah Yüksel de traktörüyle bulgurları karıştırırken ortaya çıkan desenlerin fotoğrafçıların ilgisini çektiğini dile getirerek, zaman zaman fotoğrafçıların isteği üzerine çeşitli desenler de yapabildiğini sözlerine ekledi.


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