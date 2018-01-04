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Gaziantep Burç Bal Ormanı arıcıların yüzünü güldürüyor

- Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2015'te oluşturulan ormanda 42 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu

Gaziantep Burç Bal Ormanı arıcıların yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015 yılında Gaziantep'te kurulan Burç Bal Ormanı'nda 42 bin 850 fidanı toprakla buluşturdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Burç Ufacık mevkisinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen Burç Bal Ormanı ile yeni bal kaynakları ve arıcıların konaklayacağı alanlar oluşturuluyor.

Ülke genelinde kurulan bal ormanları, arıcılığın gelişmesi ve civar köylerde bulunan vatandaşlara yeni iş imkanı sağlamasının yanı sıra ormanların korunması ile rehabilitasyon çalışmalarına da büyük katkı veriyor.

Toplam 220 dekar alana kurulan Burç Bal Ormanı'na 5 bin at kestanesi, 15 bin 820 kızılçam, 3 bin 850 akasya, bin 750 zerdali, bin 960 dut, 2 bin 450 badem, bin 250 kuşburnu, 980 mahlep, bin 200 iğde, 825 hayıt, 660 incir, 540 zeytin, 4 bin 115 alıç ve 2 bin 450 sumak fidanı olmak üzere toplam 42 bin 850 fidan dikildi.

Ayrıca arıların bal yapımına destek olmak maksadıyla 250 kilogram arı otu, 225 kilogram üçgül ve 190 kilogram korunga tohumu da sahaya ekildi.

- "Arıcılığın geliştirilmesi ekolojik ve sosyal açıdan büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de arıcılığın geliştirilmesinin ekolojik ve sosyal açıdan, aynı zamanda ormanların geleceğinin güvence altına alınmasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Arıcılıkla orman köylümüzün gelir düzeyinin artırılmasını sağlayarak göçün ve ormanlık alanlardaki olumsuz baskıların azaltılması, ormanlık alanların rehabilite edilmesi, bitki örtüsünün artmasıyla toprakların erozyona karşı korunması, arıların yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Burç Bal OrmanıGaziantepOrman Ve Su Işleri Bakanlığı
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