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Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde devir teslim

- Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Gülveren, İl Emniyet Müdürlüğü görevini Karaduman'a teslim etti

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde devir teslim

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanlığının Jandarma Genel Komutanlığı, mülki idare amirleri ile emniyet müdürleri atama kararlarına ilişkin kararnameyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Erhan Gülveren, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevini Faruk Karaduman'a devretti.

Gülveren, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne atanan Faruk Karaduman'ı makamında karşıladı.

Erhan Gülveren, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevini Kars Emniyet Müdürlüğünden gelen Karaduman'a teslim edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Görev aldığım süre içerisinde vatandaşlarla olan ilişkimizin en üst düzeye çıkması için çalıştım. Vatandaşlara asayiş ve diğer konularda hizmetin en güzel şekilde verilmesi noktasında ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yaptık. Güvenlik noktasında Gaziantep'i bir noktaya getirdiğimizi hissediyorum. Ben giderken sizlerin aracılığıyla 'Gazişehirli' hemşehrilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Bize karşı haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim hakkım her kimde varsa hakkımı helal ediyorum."

Gülveren, Karaduman'a da başarılar dileyerek, "Bizim bir noktaya getirdiğimiz emniyet teşkilatının düzeyini ve hizmetlerini, Faruk kardeşimiz eminim ki bir tık veya çok daha iyi yerlere getirecektir. Ondan yana bir şüphem yok. Gaziantep'e vereceği hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Faruk Karaduman ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Gülveren'in Gaziantep'e çok güzel hizmetler sunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum. Ben de kendisinden aldığım bu görevi bir üste çıkarmaya çalışacağım. Burada çok güzel çalışmalar yaptı, bizler de bunun devamını getireceğiz. Devlette devamlılık esastır. Bize bu görevi verenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız."

Konuşmaların ardından Gülveren, Karaduman'a çiçek takdim etti.

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Emniyet MüdürlüğüErhan GülverenFaruk KaradumanGaziantep
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