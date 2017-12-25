Gaziantep Milli Mücadele Müzesi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yarış içerisinde olduğu batıyla arayı kapatmaya çalıştığını belirterek "Gurur duyacağımız bir geçmişimiz var. İnşallah çok parlak da bir geleceğimiz olacak." dedi.

Şimşek, merkez Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan "Milli Mücadele Müzesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, şanlı destanın 96. yıl dönümünde Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müzenin geçmişle bağları güçlendirdiğine dikkati çeken Şimşek, müzenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 96 yıl önce, o günün şartlarında muhteşem bir mücadele sergilendiğini, Gaziantep'teki mücadelenin sadece Gaziantep'i değil ülkeyi de kurtaran bir fitili ateşlediğini söyledi.

Şimşek, Türkiye'nin büyük fedakarlıklarla kurulduğunu ve bugünlere getirildiğini ifade ederek, Gazi şehri daha ileriye taşımak adına büyük bir sorumluluk altında olduklarını vurguladı.

Son yıllarda Türkiye'de büyük atılımlar, başarılar kaydedildiğinin altını çizen Şimşek, şöyle konuştu:

"Yarış içerisinde olduğumuz batıyla arayı kapatıyoruz. Gurur duyacağımız bir geçmişimiz var. İnşallah çok parlak da bir geleceğimiz olacak. Bundan 15 yıl önce ülkemizin kişi başına düşen milli gelirinde Avrupa'nın 3'te 1'i düzeyindeydik. Ürettik, çalıştık, çabaladık, ülkemizi kişi başına düşen milli gelirde sene sonu itibarıyla Avrupa'nın 3'te 2'sine yükseltmiş olacağız. Bu dönem Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin parlayacağı bir dönemdir. Bazıları bunu kolay hazmedemeyecek. Bu geçiş kolay olmayacak. 100 yıl önce bu coğrafyada sahnelenen büyük oyun şimdi yeniden sahneleniyor. Bizim o yüzden en önemli konuda birlik beraberlik içinde kardeşliğimizi korumada çok şuurlu davranmak zorundayız. Kürt'üyle, Türk'üyle Arap'ıyla tüm etnik güzellikleriyle bir olacağız, diri olacağız. Bundan sonra da ülkemize, şehrimize ve yakın coğrafyamıza karşı gelecek tehditlere karşı uyanık olacağız."

Mehmet Şimşek, geleceğin, geçmişten ilham alınarak hep birlikte inşa edileceğini dile getirerek, ecdadın bıraktığı emanetin hep birlikte geleceğe daha güçlü şekilde taşınacağını belirtti.

- Adalet Bakanı Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Türkiye'nin geçmişinden aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini anlatarak, milletlerin ortak geçmişle geleceğe umutla ve daha güçlü baktıklarına dikkati çekti.

Tarihe yönelik yapılan bu tür müzelerin geleceğe daha güçlü bakılmasını sağladığına değinen Gül, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki Eren kardeşimiz de tıpkı geçmişteki Şahinbey, Şehitkamil gibi bu topraklar için şehit oldu, kanını verdi. Bu millette, bu coğrafyada Kamiller, Erenler, Şahinbeyler bitmez. Çünkü bizler mukaddesatımız için canını vermeye hazır milletleriz. Bugün konuşabiliyorsak, bu hakkı bulabiliyorsak bu hakkı bize verenler şehitlerdir. Bize düşen de bu toprakların bağımsızlığı için mücadele etmektir. Bunu yapabiliyor muyuz? Bu millet ecdadının izinden gittiğini 15 Temmuz'da göstermiştir. Bu işgal girişimine karşı bu millet meydanlarda demokrasisine, istikbaline sahip çıkmıştır. Gaziantep de Türkiye de bir kez daha gazi olmuştur, ama bu millete 100 yıl sonra pranga vurmak isteyenlerin prangaları kollarına ellerine geçmiştir. Ruhunu 1 dolara, 50 milyonlara satanlara karşı bu millet, vatanını korumuştur. Bu millet her zaman vatanı toprağı için şehitlere ve ecdadımıza layık olmaya devam etmiştir."

Şehitlere rahmet dileyen Gül, onlara layık olmaya çalışanlara da teşekkür etti.











