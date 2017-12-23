Gaziantep ve Bağdat arasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Irak'ın Bağdat Valilik Meclisi arasında "iyi niyet" anlaşması imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Bağdat ve Gaziantep kardeşlik ve iyi niyet temaslarını güçlendirecek.

İki şehir bilim, teknoloji, ticaret, ekonomik ve kültürel alanda iş birliği yapacak, sergi ve fuarlarla yerel ekonominin güçlenmesi sağlanacak.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla taraflar, şirketlerin uluslararası piyasalara girmesine yönelik hedeflerini destekleyecek ve çeşitli turistik aktivitelerin düzenlenmesi konusunda destekler sunacak.

Tarihi alanların ziyareti, gastronomi, ekolojik turizm, kültürel mirasın korunması için farklı başlıklarda turistik faaliyetler geliştirilecek. Şehirler arasında bilgi değişimi ve sürekli iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için ortak projeler üretilecek.

Şahin, belediye olarak Irak'a gerek alt gerekse üstyapı çalışmalarında yardımcı olacaklarını belirtti.

Gaziantep'in büyük bir ekip, güçlü bir aile olduğuna dikkati çeken Şahin, "Zor bir dönem geçirdik, hem sınırda yaşanan istikrarsızlık hem de 500 bin mülteci, şehrin yaşamını direkt olarak etkiledi. Ekibimle krizi çok iyi yönettik, kabuğumuza çekilmedik, çalıştık, önemli projeler ürettik, uluslararası alanda öne çıktık." ifadelerini kullandı.

Bağdat Valilik Konseyi Başkanı Riyadh Nasir el-Alhadh ise ikili ilişkilerin ivedilikle güncellenmesi gerektiğini vurgulayarak, Irak ile Gaziantep arasındaki demiryolu ve karayolu bağlantısını güçlendirerek ilişkileri zenginleştireceklerini kaydetti.



