Gaziantep'e 25 megavat gücünde güneş enerji santrali

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türk-Alman konsorsiyumu tarafından kurulan 25 megavat gücündeki güneş enerjisi santrali üretime başladı.

Santrali kuran şirketin yönetim kurulu başkanı İsmet Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjinin önemine dikkati çekerek, santralin hayırlı olmasını diledi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ogeday Baltacıoğlu ise yaklaşık 600 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerji santralinin, 25 megavat gücünde olduğunu belirterek, "Şu an Türkiye’nin enerji basan en büyük güneş enerji santrali. Türkiye’de izinleri alınmış daha büyük tesisler mevcut ancak bitmiş, halihazırda enerji basan en büyük tesis şu an bizimki. Tesisin hem kurulumunu hem de işletmesini üstlendik. Güneşe bağlı olarak enerji üretiyoruz. Çok kısa bir sürede tesisi tamamladık. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baltacıoğlu, gerekli izinleri almaları halinde 13 megavat kapasiteli ek santrali de enerji üretimine dahil edeceklerini söyledi.

Sahada 100 bin güneş paneli ile bin invertör olduğunu dile getiren Baltacıoğlu, "Türkiye için yüzde 100 temiz enerji, yenilenebilir enerji üretiyoruz. İslahiye konum olarak en iyi güneş alan bölgelerden birisi. Kasım ayında olmamıza rağmen kısa kollu tişörtle dolaşabiliyoruz." dedi.

Baltacıoğlu, meteorolojik ölçüm istasyonunun da yer aldığı santralde, uzaktan veri izleme sistemi kullanıldığını sözlerine ekledi.