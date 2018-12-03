banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa erenler dünya Trabzon Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

Gaziantep'e dev arıtma tesisi yatırımı

- Gaziantep'in atık su arıtma oranını yüzde 99'a ulaştırması beklenen "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi"nin yüzde 90'ı tamamlandı - Yatırım maliyeti 100 milyon lirayı aşan tesis sayesinde, kentin önemli değerleri arasında yer alan ve kuruma noktasına gelen Sacır Çayı'nda yeniden balıkların yüzdüğü görülebilecek - GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler: - "Gaziantepliler, şu anda Türkiye'de devam eden en büyük atık su arıtma tesisine kavuşacak"

Gaziantep'e dev arıtma tesisi yatırımı
banner17

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep'te atık su arıtma oranını yüzde 99'a çıkaracak ve kentin önemli değerleri arasında bulunan Sacır Çayı'na yeniden hayat verecek "İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi"nin yıl sonunda devreye alınması planlanıyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, AA muhabirine, hızla büyüyen kentin nüfusunun 2 milyonu aştığını söyledi.

Son dönemlerdeki yoğun göç nedeniyle bazı projeleri daha erkene çektiklerini ifade eden Sönmezler, "Biz bugün normal şartlarda 2023 yılında ulaşmamız gereken nüfusa ulaştık. Dolayısıyla bizim bu nüfusun hem içme suyunu temin etmemiz hem de atık suyunu arıtmamız gerekiyor." dedi.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin de bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşılayacağına işaret eden Sönmezler, şöyle konuştu:

"Bu tesisimiz, 1 milyon nüfusa yetebilen ve günde 200 bin metreküp su arıtma kapasiteli bir tesis. AB standartlarına uygun olan tesisimizde azot ve fosfor giderimi olduğu için alıcı ortamda canlı hayatın devamını sağlayacak. Yani tesisten yüksek kaliteli su elde edilecek. Bu tesisle birlikte atık su arıtma oranımız yüzde 99 seviyelerinde olacak."

- Sacır Çayı'na hayat verecek

Sönmezler, Gaziantep'in önemli bir değerinin de Sacır Çayı olduğunu belirterek, "Çaya zaman içinde kanalizasyon karışmış, tarımsal sulama nedeniyle de büyük oranda kurumuş. Tesisin faaliyete geçmesiyle arıtılan sular çaya deşarj edilecek ve bölgede yeniden balık yaşamı sağlanabilecek, tarımsal sulamaya destek olunacak." diye konuştu.

Tesisin yatırım maliyetinin 100 milyon liranın üzerinde olduğunu aktaran Sönmezler, Japonya'dan alınan uzun vadeli krediyle inşa edilen tesisteki işlerin yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi. Sönmezler, "Gaziantepliler, şu anda Türkiye'de devam eden en büyük atık su arıtma tesisine kavuşacak. Şehrimizin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir olabilmesi için tesisimizi yıl sonunda devreye almış olacağız." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArıtmaAtık SuGASKİGaziantepHüseyin Sönmezlerİleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1