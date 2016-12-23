Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Gaziantep, bugün de hem 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu milli iradeye sahip çıkma azmiyle hem de teröre karşı sert duruşuyla bu unvana ne kadar yakıştığını bir kez daha ispat etmiştir." dedi.

Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanın hemen her köşesinde topyekün sürdürülen istiklal mücadelesinin en çetin sahnelerinden birinin de Gaziantep'te yaşandığını belirtti.

Bu şehrin insanlarının aylarca açlığa ve yokluğa mahkum edilerek canlarından aziz bildikleri topraklarının ele geçirilmek istendiğini, ancak tüm imkansızlıklara rağmen Antep ahalisinin, hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla esir olmaktansa ölmeyi tercih ederek amansız bir mücadele verdiğini aktaran Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Antep savunması, devrin en modern imkanlarıyla donatılmış ordular karşısında sarsılmaz irade ve direniş ruhuyla 11 ay süren kurtuluş mücadelesinde 6 bin 317 vatan evladını şehit verdi. Milli Mücadele'nin kıvılcımı olan Antep'e, Gazi Mustafa Kemal'in başkanlığındaki TBMM tarafından 'Gazi' unvanı verildi. Ülkemiz ve Gaziantep, o yıllarda nasıl bir işgal girişimi ve buna karşı bir istiklal mücadelesi verdiyse bugün de yaşamakta olduğumuz durum benzer bir konumdadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin bugün yaşadığı olaylar ve buna karşı yürüttüğü mücadeleyle adeta 2'inci kurtuluş savaşı veriliyor. 15 Temmuz hain kalkışmasıyla asker kılığına girmiş teröristlerce işgal edilmeye çalışılan ülkemiz, aynı mihraklarca piyon olarak kullanılan birçok terör örgütüyle eşzamanlı, aman vermez mücadelesine devam etmektedir.

Bundan 95 yıl önce kararlı duruşuyla topraklarını koruyarak Gazi unvanını hak eden Gaziantep, bugün de hem 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu milli iradeye sahip çıkma azmiyle hem de teröre karşı sert duruşuyla bu unvana ne kadar yakıştığını bir kez daha ispat etmiştir. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemiz, kurulduğu ilk günden bu yana Antep Savunması ruhu ve heyecanıyla karşılaştığı tüm engelleri milletimizin azim ve kararlılığıyla bertaraf etmiştir. O destanı, mübarek kanlarıyla yazan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin torunları Gaziantepliler, bugün de ülkemizin sokulmaya çalışıldığı terör kıskacı ve ekonomik zorluklara karşı milli duruşu ve istihdama sunduğu katkılarıyla, ekonomimizin gelişmesi için hizmet ediyor."







