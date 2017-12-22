GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında 6 bin 317 şehit için mevlit okutuldu.

Ulu Cami'de cuma vakti gerçekleştirilen etkinlikte hatim duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu. Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Çelik, cuma vaazında Antep savunmasının önemini anlattı.

Namazın ardından cemaat ve civardaki esnaf ve vatandaşlardan oluşan 5 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, gazetecilere açıklamasında Antep'in kurtuluşunun çok farklı ve özel olduğunu, kente bu nedenle gazi unvanı verildiğini anımsattı.

Bu özel günü en güzel şekilde kutlamak için hazırlık yaptıklarını anlatan Yetkinşekerci, katılımın fazlalığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



