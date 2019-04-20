Gaziantepli girişimcilerden

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gastronomi kenti Gaziantep'te 4 girişimci, yurt dışından getirttikleri bir otomatı, bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından kentin yöresel lezzetlerinin sıcak olarak satılabileceği hale dönüştürdü.

Girişimci Ahmet Taner Özekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır yemek sektörünün içinde olduğunu anlattı.

Ortaklarından birinin yurt dışında gördüğü sosisli sandviç otomatından etkilendiğini ve "Biz de Gaziantep'e has ürünleri otomatta satabilir miyiz" fikrinin oluştuğunu dile getiren Özekici, projeyi hayata geçirmek üzere ortakları Coşkun Bilgiç, Hasan Alpay Göksel ve Cihat Behram ile "Tatmat Gıda Otomasyon Sistemleri" firmasını kurduklarını söyledi.

Özekici, daha sonra sıcak servis yapabilecek otomat arayışına başladıklarını vurgulayarak, yurt içinde bu tür bir ürün bulamayınca, İtalya'dan otomat ithal ederek üzerinde çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Cihaz üzerinde, yaklaşık bir yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu çeşitli modifikasyonlar yaptıklarını ve sonuçta Gaziantep'e özgü ürünleri satılabilecek bir otomat ortaya çıkardıklarını dile getiren Özekici, "Cihazda yazılımsal ve mekaniksel değişimler yaptık. Otomatta 2 derecede saklanan katmer ve Antep peynirli poğaçalar, müşteriye 20 saniye içinde ısıtılarak sunuluyor. Daha sonra 5 cihaz daha ithal ederek onları da modifiye ettik. Şu anda otomatımızda poğaça çeşitleri ve katmer satışı yapıyoruz. Gaziantep'te bu alanda kalitesini kanıtlamış bir firmayla çalışıyoruz. Firma makinamıza uygun ürün üretiyor. Biz de satışını yapıyoruz." dedi.

Katmer otomatlarını yaklaşık 20 gün önce Gaziantep Üniversitesindeki 3 noktaya yerleştirdiklerini anlatan Özekici, cihazların beklediklerinden daha fazla ilgi çektiğini kaydetti.

Özekici, cihazları yerleştirirken ilgi görmeyeceği konusunda endişeleri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Beklediğimizin üzerinde bir tepki ve taleple karşılaştık. 20 gündür cihaz sahada, 2 günde bir makinaları doldurmak durumunda kalıyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından olumlu tepkiler alıyoruz. İzmir'den, Ankara'dan, Samsun'dan otomat isteyenler var. Amerika, Macaristan, Romanya ve Gürcistan'dan cihaz talepleri var. Ancak bu sistem yurt dışına ve başka illere göndermek için henüz hazır değil. Biz de daha kendi altyapımızı oluşturuyoruz. Cihazın yansımalarını, sorunlarını görmek için işe Gaziantep'ten başladık. Türkiye'de ilk defa katmer ve poğaça otomatı ortaya çıkmış oldu. Şu anda üzerinde çalıştığımız ürünler de var. Su böreği, burma kadayıf ve tabii ki Gaziantep baklavası, üzerinde çalıştığımız konular. Bunları da tamamladığımızda ürün tam anlamıyla yapmak istediğimiz noktaya gelmiş olacak. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konu, Gaziantep gastronomi şehri. Bu otomatın içinde satacağımız ürünler Gaziantep'in yöresel ürünleri ve onun marka değeri taşıyan ürünler."

Hedeflerinde cihazı tamamen yerli imkanlarla üretmek olduğuna dikkati çeken Özekici, bu konu üzerinde çalışmalarının devam ettiğini, yaklaşık 2 ay içinde yerli otomatın prototipini de üretmiş olacaklarını söyledi.



