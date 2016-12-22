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Gaziantepli şehit kadınların adı anıtta yaşayacak

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Antep Savunması"nda büyük fedakarlıklar gösteren ve canını hiçe sayarak şehit olan kadınlar için anıt yaptırıyor

Gaziantepli şehit kadınların adı anıtta yaşayacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep Savunması'nda büyük fedakarlıklar gösteren, canını hiçe sayarak şehit olan kadınlar için anıt yaptırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Antep Savunması'nda sadece cephede savaşan askerlerin yaralanıp şehit olmadığı, şehir içinde kadınların da düşman ateşine maruz kaldığı belirtilerek top atışları sonucu bazı kadınların evlerde, bazılarının da hastanede şehit edildiği anımsatıldı.

Açıklamaya göre, kadın şehitlerle ilgili anıt yaptırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, anıtın 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü’ne yetiştirilmesi talimatını verdi.

Bu kapsamda oluşturulan heyet, Genelkurmay Başkanlığı kayıtları ve o tarihteki hastane kayıtları ile yayınlanmış kitaplardan yararlanarak şehit olan 83 kadının ismi tespit etti.

Kadınların isimlerinin yazılacağı anıt, Antep Savunması'nda hayatını kaybeden kadınların defnedildiği Boyacı Camisi’nin arka bahçesindeki alana inşa ediliyor.

"Şehit Kadınlar Anıtı"nın açılışı, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta yapılacak.

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25 AralıkAntep SavunmasıGaziantep Büyükşehir Belediyesişehit Olan Kadınlar
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