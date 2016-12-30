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Gaziantep'te "açık yer toplantıları" yasaklandı

- Valilikçe, 1-31 Ocak 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi gibi etkinliklerin genel asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla yasaklandı

Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "açık yer toplantıları" ve benzeri etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, başta DEAŞ, PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ/PDY terör örgütleri olmak üzere, terör örgütlerince etnik yapı ve mezhep temelli toplumsal hassasiyetler üzerinden gerilim ve kaos oluşturmaya yönelik terör amaçlı provokatif girişimler olabileceği yönünde alınan istihbari bilgilere işaret edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1-31 Ocak 2017 tarihleri arasında il genelinde açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi gibi etkinliklerin genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasaklandığı ifade edildi.

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