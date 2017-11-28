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Gaziantep'te belediyeden "Tüp Bebek" projesi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin desteğiyle çocuk sahibi olan 41 aile ile buluşarak, bebeklere altın taktı, 2 bin aileye daha tüp bebek sözü verdi

Gaziantep'te belediyeden

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayata geçirecekleri Tüp Bebek Projesi ile kentteki 2 bin ailenin çocuk özlemini dindireceklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Özel Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesi ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, merkezde 120 aileye tüp bebek tedavisi uygulandı, 41 aile çocuk sahibi oldu.

Bebek sahibi olan ailelerle Tüp Bebek Merkezinde bir araya gelen Şahin, kadın belediye başkanı olunca annelerin kendisine rahatlıkla ulaşıp sorunlarını anlatma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Dar gelirli bölgelerde yaptıkları alan çalışmalarında 2 bin ailenin tüp bebek desteği istediğini belirlediklerini anlatan Şahin, "Durumun sosyal boyutunu görünce, bir proje hazırladık, çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar merkezimize gelen aile sayımız 200. Bu aileler tek tek incelendi. Tüp bebek için gerekli şartlara uygun 120 ailenin tedavi süreci başlatıldı. 41 çocuk dünyaya geldi. 12 annemizin hamilelik süreci devam ediyor. Kırk bir kere maşallah. Sonuçta biz bir vesileyiz, biraz insanlara dokununca bu güzellikler ortaya çıkıyor." dedi.

- Devlet hastanesinde tüp bebek merkezi açılacak

Nova Fertil Tüp Bebek Merkezine Gaziantep'teki çocuksuz 2 bin ailenin sadece 10'da birinin geldiğini kaydeden Şahin, "Devlet hastanemizin içerisinde, uzman ekibi de bulunan tüm bebek merkezimizi gelecek ay açacağız. Merkez laboratuvarı hazır. Amacımız, bize ulaşan 2 bin aileyi çocuk sahibi yapmak, çocuk özlemlerini dindirmek." ifadesini kullandı.

Tüp bebek sahibi olan aileler de çocuk özlemini dindiren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şahin, bebeklere yarım altın taktı.

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