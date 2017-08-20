Gaziantep'te biber hasadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçileri desteklemek amacıyla dağıtılan fidelerden yetişen biberler hasat edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gastronomi şehri Gaziantep’in yöresel yemeklerine ayrı bir tat veren ve halk arasında "al biber" olarak bilinen "Yesemek" türü biberler tarlalardan toplanmaya başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 10'uncusunu düzenlendiği "Uluslararası Antep Fıstığı Festivali" etkinlikleri kapsamında Nurdağı ilçesine bağlı Çakmak köyündeki biber hasadına, festivale davetli 183 ünlü gurme ve şef de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep’in Türkiye’de biber üretiminde payını yükseltmek, kaliteli, sağlıklı ürün elde etmek ve çiftçiye destek olmak için başlattığı projede, başarı oranın oldukça yükseldiğini ifade ederek, bu başarının gelecek yıllarda artarak devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, Gaziantep’in Türkiye’de kırmızı biber üretiminin önemli merkezlerinden biri olduğunu, bunun yanına pul ve Yesemek türünü de eklemek istediklerini vurguladı.

Gurme ve şefler İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren biber üretim tesisini de gezdiler.