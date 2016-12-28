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Gaziantep'te cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cenazeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.İsmail Yüceler idaresindeki 27 L 2164 plakalı otomobil, Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 25. kilometresinde...

Gaziantep'te cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cenazeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsmail Yüceler idaresindeki 27 L 2164 plakalı otomobil, Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 25. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Yüceler ile araçtaki Yakup Yüceler, Osman Taşbilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Yüceler, Oğuzeli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

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CenazeGaziantepGaziantep-Oğuzeli Karayolu
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