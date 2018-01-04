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Gaziantep'te cinayetten aranan hükümlü yakalandı

- İki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonla gözaltına alındı

Gaziantep'te cinayetten aranan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki kişiyi öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan hükümlü, özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan İ.H.D'nin (31), yakınının Beydilli Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla İ.H.D, eniştesi N.A'nın (47) evinde yakalandı. Kayınbiraderini evinde gizlediği ve delilleri kararttığı öne sürülen N.A. da gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir "Glock" marka ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 58 mermi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Hükümlünün yakalanması için daha önce başka bir adrese operasyon düzenleyen ekiplerin, İ.H.D'nin bir süre önce ayrıldığı belirlenen evde yaptıkları aramada bir ruhsatsız tabanca, 37 mermi ve uyuşturucu ele geçirdikleri öğrenildi.

6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 14 suçtan sabıkalı İ.H.D'nin, uyuşturucu satışı nedeniyle tartıştığı kişilerden 2'sini öldürdüğü, birini yaraladığı öne sürüldü.

Öte yandan, İ.H.D'nin, sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

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