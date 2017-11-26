Gaziantep'te çobanlar kavga etti: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, aralarında silahlı kavga çıkan 2 çobandan 1'i yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi Garfa Deresi yakınlarında hayvan otlatan 14 yaşındaki A.F. ile aynı yerde koyunlarını otlatan 24 yaşındaki Cengiz Kaplan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.F, yanındaki tüfekle Kaplan'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cengiz Kaplan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan A.F'yi kısa sürede yakaladı.