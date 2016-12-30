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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

- DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesiyle düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 3,5-4 kilogram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı ele geçirildi

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yürütülen çalışmalarda, Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 3,5-4 kilogram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 infilak kapsülü, bir 9 milimetrelik tabanca, 7 kısa 9 milimetre fişek, 2 kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 milimetre fişek, 2 av tüfeği, 66 av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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DEAŞGaziantepGözaltıPatlayıcıTerör Operasyonu
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