Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda, çok sayıda örgütsel malzeme bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi'nde önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından, evlerin kapısı özel harekat polislerince "koçbaşı" ile açıldı.
Kimsenin bulunmadığı evlerde, bomba arama köpeği "Timsah" ile yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.