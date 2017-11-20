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Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasının elyaf işleme ve depo bölümünde yangın çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Gaziantep'te fabrika yangını

GAZİANTEP

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının, elyaf işleme ve depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak yangına müdahale etti. 40'ın üzerinde itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

Olay yerine gelen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Muhabir: Kerem Kocalar-Ensar Özdemir

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