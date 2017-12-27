Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, FETÖ iltisakıyla kapatılan okulun muhasebecisi tutuklu sanık Mehmet Yavuz Taşdelen ile avukatı katıldı.
Söz alan Taşdelen, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "16 aydır cezaevindeyim. Benimle aynı davadan yargılanan şahıslar tahliye oldular. Ben ByLock'u kabul etmiyorum, indirmedim ve kullanmadım. " dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, yurt dışı yasağıyla tahliyesine hükmetti.