Gaziantep'te gazeteciler için ödül töreni

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyetince bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül töreninde, 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Bir otelde düzenlenen törende, 7 kategoride ödüle layık görülen gazetecilere hediyeleri ve plaketleri takdim edildi. Törende Anadolu Ajansı muhabiri Zuhal Kocalar haber, foto muhabiri Ensar Özdemir de fotoğraf dalında birincilik elde etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, törendeki konuşmasında, şehirleri anlatmanın birçok yolu olduğunu ancak Gaziantep'in bambaşka bir ruhla insanları karşıladığını dile getirdi.

Şehideki yöneticilerin de kente vizyon çizebilmek adına önemli adımlar çizdiğini dile getiren Karaaslan, "Tarihin hissettirdiği duyguları yoğun hissettiğimiz bir şehir Gaziantep. Bu anlamda tüm emek verenlere teşekkür ederim." dedi.

Karaaslan, Gaziantep'te çok güçlü bir iletişim de olduğunu vurgulayarak bu anlamda kentteki gazetecilerin de önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Şehrin ve ülkenin geleceği için gazetecilerin büyük bir güç olduğunu aktaran Karaaslan, "15 Temmuz da bunun bir örneği. O yüzden bu kadar omuz omuza ve dik durmuşken siz gazetecilerin varlığı da sadece siyaset için değil ülkemiz için de önemli birer değerdir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gazeteciliğin ülke ve kentin değerlerinin uluslararası arenada tanıtılması adına çok büyük sorumluluk üstelenen bir meslek olduğunu ifade ederek bu anlamda Gaziantep'teki gazetecilerin de kente ciddi kazanımlar sağladığını vurguladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da kentteki gazetecilerin yaşam kalitesini artırabilmek adına hayata geçirdikleri toplu konut projesinde Şubat ayının son günlerinde anahtar teslimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bazı milletvekillerinin de katıldığı gecede, açılış konuşmalarının ardından ödüle layık görülen gazeteciler ile geceye ve mesleğe katkı sunan isimlere plaket ve ödülleri takdim edildi.