Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Gaziantep'te gölette boğulan 2 kişinin cenazesi defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğulan 2 kişinin cenazesi, toprağa verildi.Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Ökkeş Yanar (17) ve Habib Geçer'in (14) cenazesi,...

Gaziantep'te gölette boğulan 2 kişinin cenazesi defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğulan 2 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Ökkeş Yanar (17) ve Habib Geçer'in (14) cenazesi, Çubuk Diken kırsal mahallesindeki evlerine getirildi. Helallik alındıktan sonra köy meydanında kılınan namazın ardından iki kişinin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da katıldı.

Şahinbey ilçesinde dün Hacı Aslan Göleti'ne serinlemek amacıyla giren 2 kişi boğulmuş, itfaiye ve UMKE ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu göletten cesetleri çıkarılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CenazeÇubukdiken KöyüHacı Aslan GöletiMezarlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5