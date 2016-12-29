Gaziantep'te hastanede yangın çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Polikliniği binasının bodrum katında kurul raporlarının saklandığı odalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve bodrum kattaki diğer odalara da sıçrayan yangın nedeniyle göğüs polikliniğinde yatan 50 hasta ile refakatçileri, itfaiye ve sağlık ekiplerince yandaki binaya alındı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada hasar oluşturan yangının ardından ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.







