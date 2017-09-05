Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te bir işyerindeki çelik kasadan 150 bin lira çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Aydınlar Mahallesi 3044. Sokak'taki bir işyerinde çelik kasadan 150 bin lira çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç, kentte yakalanarak gözaltına alındı.

Daha sonra M.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hırsızlık olayında kullanılan araca da el konuldu.