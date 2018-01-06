Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temel atma törenine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, töreninde konuşmasında, hayat anlamına gelen suyun medeniyetin de temeli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu belirten Şimşek, "Uzun projeksiyona baktığımızda sorunlar yaşayabileceğimiz bir coğrafyadayız. O yüzden şimdiden geleceği planlamalıyız. O yüzden bu tesis de ayrı bir önem kazanıyor. Uzun vadeli uluslararası vadeli yapılan bu tesis daha da anlam kazanıyor. Çünkü imkanlar kısıtlı ve bir sürü proje yarışıyor. Demek ki Gaziantep işi biliyor." diye konuştu.

Büyük bir proje olan tesisin, şu an da inşaatı devam eden Türkiye'deki en büyük tesis olduğunu anlatan Şimşek, o yüzden Gaziantep'in yine farkını ortaya koyup liderlik yaptığını belirtti.

Çalışmalar neticesinde 2060'lı yıllara kadar Gaziantep'in su sorununun çözüleceğine dikkati çeken Şimşek, bu tür yatırımların önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak hem yerel idarelere ciddi kaynak ayırıyoruz hem de uluslararası kaynaklara ulaşma konusunda da destekler veriyoruz. Gaziantep hakikaten örnek bir şehirdi. Geçmişte bu belediye, çok büyük borç yüklerinin altındaydı. Altyapıda muazzam eksiklikler vardı. 2007'de geldiğimizde bile yeni coşku vardı. Şimdi ise altyapıda kentsel dönüşümde büyük bir çalışma hamlesiyle karşı karşıyayız. Gaziray projesi hızla yapılıyor. Bunları yeterli görmüyoruz. Söz verdiğimi tüm projeleri hayata geçireceğiz. Merkezi yönetim olarak sağlıkta eğitimde çağ atlatmakla kalmayıp, ulaştırmada altyapıda da gerekli desteği vererek Gaziantep'in sadece Ortadoğu'da değil yakın coğrafyamızın tamamında kültür, sanayi ve ticaret merkezi olmasını öngörüyoruz."

Vatandaşlardan istikrarın sürmesi için çalışmalar yapmasını isteyen Şimşek, hep birlikte daha büyük bir ülke inşa etmeyi arzuladıklarını ifade etti.

- "Millete efendilik, efelik taslanmaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise kentin önemli bir sorununu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Siyasetin sorunları çözmenin de siyasete talip olmanın da vatandaşa hizmet edebilmek şuuruyla hareket edebilmek anlamına geldiğini belirten Gül, "Millete efendilik, efelik taslanmaz, sadece hizmetkar olunur. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı da budur. Bu anlayışla Gaziantep'e yeni bir hizmeti kazandırıyoruz. Hükümetimiz ve belediyelerimiz çalışmalarını insan odaklı sürdürmeye devam etmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bugünkü nesillerimizin daha rahat yetişmesi, bizlere emanet olan doğanın da korunması adına bugün önemli bir çalışma hayata geçiriliyor." diye konuştu.

Tesisin oluşturulması konusunda emeği geçenlere teşekkür eden Gül, bu tesisle kentteki atık su probleminin çözüleceğini vurguladı.

Gaziantep'te hayata geçirilen Düzbağ Projesi'ne de işaret eden Gül, "Güçlü istikrar, hükümet ve liderlikle bu büyük projeler hayata geçiriliyor. Eskiden olsaydı 6-7 ayda hükümetler değişirken kalıcı tesisler hayata geçirilemezdi. Bunlar yeter mi yetmez. Gaziantep'te suyu ucuzlatıyoruz, daha da ucuzlatacağız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 120 dönüm alan üzerine kurulacak tesisin Gaziantep'in önemli bir ihtiyacı olduğuna söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisin temeline ilk harcı koydu.