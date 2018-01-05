Gaziantep'te iş kazası: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te asansörle çöp konteyneri arasında sıkışan temizlik görevlisi öldü.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akyol Mahallesi'ndeki özel hastanede görevli temizlik işçisi Yılmaz Güneş (38), çöp konteynerini taşımak üzere hastanenin B blokundaki asansöre bindi.
Binanın ikinci katında arızalanan asansörden çıkmaya çalışan Güneş, asansör kapısı ile çöp konteyneri arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Hastane görevlilerinin yardımıyla asansörden çıkarılan Güneş'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.